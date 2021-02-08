Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin gözaltına alındı

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti'ne götürüldü.

Ayşen Şahin, gözaltına alındığı bilgisini Twitter hesabından "Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim" ifadeleriyle duyurdu.

Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, gözaltına alınmasının ardından görüştüğü Ayşen Şahin'in Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceğini belirtti.

Polat, polisin Şahin'e henüz bir gerekçe belirtmediğini ancak gözaltı uygulamasının Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili olabileceğini aktardı.

Yazarımız, arkadaşımız Ayşen Şahin için avukatlarımız Vatan Emniyet'e geçiyor. Takip ediyoruz. Asla yalnız değil. Daima yanındayız. https://t.co/Gk9DTj9dlj — Fatih Polat (@fpolat69) February 8, 2021

8 Mart Kadın Platformu gözaltına alınma görüntülerini paylaştı

8 Mart Kadın Platformu, Şahin'in platformun toplantısı sırasında gözaltına alındığını duyurarak o anların videosunu paylaştı.

"Ayşen Şahin’in 8 Mart Kadın Platformu toplantımız sırasında gözaltına alındığı an" ifadeleriyle yapılan paylaşımda "#KadınlarıRahatBırak", "#AyşenŞahiniSerbestBırakın", "#AşağıBakmıyoruz" çağrıları yapıldı.