Evo Morales ülkesine geri döndü!

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ABD destekli darbeden bir yıl sonra ülkesine döndü. Pazartesi sabahı Bolivya'nın eski başkanı Evo Morales, halk tarafından sevinçle karşılandığı La Quiaca (Arjantin) - Villazon (Bolivya) sınır kapısından geçti.

Morales sosyal medya üzerinden, "Bugün hayatımın önemli bir günü. Çok sevdiğim memleketime dönmek beni sevinçle dolduruyor" paylaşımında bulundu.

Evo, Bolivya'nın üç bölümünden geçerken karadan 1.100 kilometre yol kat edecek: Potosi, Oruro ve Cochabamba.

Yolculukta Bolivyalı lidere Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez eşlik edecek. Çarşamba günü konvoy, Cochabamba'daki Chimore Havalimanı'na varacak.

Evo Morales is back in his country. 11 months of exile due to the US-backed coup, but he is now back as the leader of the Bolivian people. pic.twitter.com/hjG8DRlHEE — Kawsachun News (@KawsachunNews) November 9, 2020

Morales, ülkesine dönmeden bir gün önce Pazar günü “Gönlümün bir parçası sonsuza dek Arjantin'de kalacak” demişti.

Evo walking across the bridge, mobbed by press midway. pic.twitter.com/BymOI0kj1m — Kawsachun News (@KawsachunNews) November 9, 2020

Bolivya lideri veda sözlerinde, Kasım 2019 darbesinden sonra hayatlarını kurtardıkları için Meksika, Arjantin, Paraguay ve Küba devlet başkanlarına teşekkür etti.

Bolivya'da bir yıllık cunta yönetimi sonrası Ekim ayında yapılan seçimlerde Morales'in partisi Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) adayı Luis Arce devlet başkanı seçilmiş, Arce dün yemin ederek göreve başlamıştı.

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