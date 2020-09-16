'Evlilik kurtarma' vaadiyle kadınlara cinsel istismarda bulunan Dalgalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Bana kumpas kurdular

Hoca olduğunu ileri sürerek eşleriyle ayrılmak isteyen kadınlara 'evliliklerini kurtarma' vaadiyle cinsel istismarda bulunan Burhan Dalgalı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Dalgalı, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Evli çiftlerden E.B., nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıkları Burhan Dalgalı'nın, başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi olmuştu.

"Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Burhan Dalgalı, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti.

'Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım dedi'

S. B. (19) emniyetteki ifadesinde kocası E. B. (22) ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek “Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1,5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Şahıs bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek ‘Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım’ dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Kadın şikayetçi olmadı

Eşinin ve kendisinin şüpheliyle yalnız kalmayı kabul etmediğini ifade eden S.B. “Bu şahıs parayı aldıktan sonra bizim nikahımızı kıydı. Ben odadan çıktım. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben bu olayla ilgili davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Şüphelinin başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince şikayetçi oldu

E.B. ise emniyetteki ifadesinde şüpheli Burhan Dalgalı'yı dini nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıklarını belirterek, şüphelinin kendilerinden 3 bin 200 lira kefaret parası istediğini, parayı verdiğini öne sürdü. Dalgalı'nın başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince kendisinin dolandırıldığını anladığını ifade eden E.B. şüpheli Burhan Dalgalı'dan şikayetçi olduğunu beyan etti.

'İstemediğim halde bana para verdi'

Bakırköy Adalet Sarayı’nda savcılık ifadesi alınan şüpheli Burhan Dalgalı şu ifadelerde bulundu: “Geçimimi kiraya vermiş olduğum iki dairemden aldığım para ile sağlıyorum. 15 gün kadar önce E. B. eşine ‘Boş ol’ dediğini, bu yüzden nikahlarının düştüğünü söyleyerek beni nikah tazelemem için evlerine çağırdı. Ben de ‘Sinirle söylenmiş söz geçerli olmaz, nikahınız düşmez, tövbe edin’ dedim. Şahıslara orada bulunan kişilerin huzurunda tövbe ettirdim. Dini nikah kıymadım, şahıslardan para istemedim. E.B. istemediğim halde bana 300 lira para verdi. Verirken de ‘Evime geldiğin için kendi rızamla bu parayı veriyorum’ dedi."

'Bana kumpas kuruldu'

E. B.’ye "Ayrı odanız var mı" şeklinde soru sormadığını öne süren Burhan Dalgalı'nın kendisine kumpas kurarak para istediğini, para vermediğinde ise kameraya aldığını söylediği görüntüleri insanlara dağıtacağını ve itibarını kaybettireceğini söylediğini iddia etti. Burhan Dalgalı, E.B.'nin kendisinden para istediğini de öne sürerek, "Kabul etmedim. Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim" dedi.