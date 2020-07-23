Evka 2'de kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi konuşuldu

Psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı'nın katıldığı sunumda, pandemi sürecinde hız kesmeden devam eden kadın cinayetleri ve iktidarın hedefindeki İstanbul Sözleşmesi tartışıldı.

Köybaşı kadın cinayetlerinin toplumsal ve politik bir sorun olduğunu ve kadın cinayetlerini münferit olaylara indirgeyen söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. İstanbul sözleşmesinden çekilme tartışmaları ve altında yatan nedenler üzerinde duruldu . Sunumda, kadınları aşağılayan söylemlerin ve öldürüldüklerinde bile kadınları sorgulayan bakış açısının, toplumda şiddetin meşru kılınmasında öncü rol oynadığı belirtildi.

Kadın cinayetlerinin, kadınların toplumsal alandan dışlanması, ucuza ve güvencesiz çalıştırılması, ev işleri ve çocuk bakımına mahkum edilmesinden yani emeğinin sömürülmesinden bağımsız ele alınamayacağı vurgulandı.

Son olarak kadınların maruz kaldıkları baskı, şiddet ve cinayetlerden kurtulmalarının, kadın erkek tüm insanlık için eşitliğin ve özgürlüğün var olduğu toplumsal bir düzen ile mümkün olabileceğinin vurgulandığı etkinlik, mücadele çağrısı ile sona erdi.