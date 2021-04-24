Evine uzak markete giden durduruldu, para cezası kesildi

Edirne'de sokağa çıkma yasağı sırasında market için sokağa çıktığını belirtenler durduruldu, evinin bulunduğu yere uzak yerde olanlara ceza kesildi.

Haber Merkezi

Edirne'de sokağa çıkma yasağı sırasında ekipler tarafından denetimlerde bulunuldu.

Kent genelindeki uygulamalarda ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uyguladı.

DHA'nın haberine göre, Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için gittiğini belirten bir genç, polis ekiplerince durduruldu. Genç, polisin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna "Markete" yanıtını verdi. Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu hakka girmektir" demişti.  

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