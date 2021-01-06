Evine baskın düzenlenen muhtardan açıklama

Yeldeğirmeni (Rasimaşa) Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu, polisin Boğaziçili öğrencilerin evlerini basarken kendi evini basması üzerine bir açıklama yaptı. Aksu, olaya ilişkin 10 yıldır ailesiyle beraber ikamet ettiği eve, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Güvenlik Şube ekiplerinden oluşan yaklaşık 10 polis tarafından baskın düzenlendiğini ve baskın sırasında eşinin zorla yere yatırıldığını, kendisinin de yere yatması için defalarca uyarıldığını söyledi.

Aksu "Ekiplere sakin olmalarını çocuğun uyandığında korkacağını söyledim. O sırada çocuğum uyanmış yataktan ağlayarak olup bitenleri izliyordu. Buna rağmen yanına yaklaşmama izin verilmedi" dedi.

Boğaiçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasına karşı eylemleri takiben öğrencilerin evlerine düzenlenen baskınlar sırasında evi basılan Yeldeğirmeni Muhtarı, olayı şöyle aktardı:

"Bizlere tehlikeli bir örgüt üyesi aradıklarını, bizim ikametgah adresimizde olduğunu söylediler. Aranan kişinin adresimlzde yaşamadığını söyledik. O sırada ekiplere mahallenin muhtarı olduğumu söyledim. Polisler muhtar olduğumu duyduktan sonra eşimin yerden kalkmasına ve hareket etmemize izin verdiler. Durumla Ilgili tutanak tutup, bizlerden özür dileyerek evimizden ayrıldılar. "

Aksu'nun açıklamasının tamamı şöyle: