Evi olmadığı için çocuğuyla araba yaşadığını söyledi, aracı bağlayıp ceza kestiler

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polisler, evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyleyen M.T.'ye (40) kısıtlamayı ihlalden dolayı ceza uyguladı.

DHA'nın haberine göre, M.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası da uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL daha ceza yazıldı.

Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., çocuğunu da alarak, yürüyerek uzaklaştı.