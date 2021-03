Ever Given'ın uzaydan fotoğrafı çekildi

Pazartesi günü Süveyş Kanalı'nın ortasında sıkışıp kalan ve o zamandan beri kanalı tıkayan Evergreen'e ait Ever Given gemisi uzaydan görüntülendi.

Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov dün olayının görüntülerini paylaştı. Fotoğraflar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) çekildi.

Kud-Sverçkov tweetinde "En çok tartışılan haberlerden biri Süveyş Kanalı'ndaki olay. Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri Ever Given, dünyanın en yoğun tedarik yollarından birini engelledi. Uzmanlar, tedariği eski haline getirmek için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

Resimlerde, gemiyi su yolunda yeniden yüzdürmeye çalışan vinç mürettebatı da görülebiliyor.

Küresel ticarete saatte yaklaşık 400 milyon dolara mâl olan Ever Given vakasının bugüne kadar 43 milyar dolar gelir kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.

Geminin ne zaman yeniden yüzdürüleceği ve kanalın açılacağı kesin değil.