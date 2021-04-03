Ever Given yüzünden mahsur kalan tüm gemiler Süveyş Kanalı'ndan geçti

Ever Given gemisi serbest kaldıktan sonra mahsur 61 gemilik son grup 3 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçti.

Süveyş Kanalı Otoritesi başkanı Usame Rabi, devasa konteyner gemisi Ever Given'nin karaya oturması sonucu mahsur kalan tüm gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini söyledi.

23 Mart'ta Ever Given gemisi, kuvvetli rüzgarlara ve kum fırtınasına yakalandıktan sonra Süveyş Kanalı'nın güney ucunda karaya oturarak dünyanın en önemli ticaret yollarından birisini tıkamıştı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 220 bin tonluk devasa gemi pruvasını ve kıçını su yolunun karşı kıyılarına sıkıştırarak kanalı bloke etmiş, dev konteyner gemisini çıkarmak altı gün sürmüştü.

Bu arada 26 ton kümülatif tonajlı 422 gemi geçiş için sıraya girdi ve trafik sıkışıklığı neredeyse Hindistan'a kadar uzadı.