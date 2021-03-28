Ever Given Süveyş Kanalı'nı tıkamadan hemen önce denizde 'penis' çizmiş

Süveyş Kanalı'nın içinde karaya oturan dev konteyner gemisi, tüm dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu durdurmadan hemen önce denizde "penis" çizdiği açığa çıktı.

VICE News'a konuşan gemi izleme verileri portalı Vesselfinder.com'un sözcüsü Mihail Mitev, geminin kanala girmeden önce, Kızıldeniz'e penis şeklindeki bir yoldan gittiğini doğruladı.

Vesselfinder.com'un aktardığına göre geminin izlediği rota

400 metre uzunluğundaki Ever Given, kanalın güney kesiminde çapraz olarak sıkışarak dünyanın en işlek su yollarından birini engellemiş ve küresel tedarik ağını aksatmıştı.

Gemiyi kurtarmak için çalışan Hollandalı bir firma dün yaptığı açıklamada, kanalın önümüzdeki hafta başında belki açılabileceğini söyledi.

Cuma gününe kadar geminin pruvasının etrafından yaklaşık 20.000 ton kum kaldırıldı.

Ever Given vakası küresel ticarete saatte yaklaşık 400 milyon dolar gelir kaybına mâl oluyor.