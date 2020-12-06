'Evde tedavi gören hastalar 112’ye ve 184'e ulaşamıyor'

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu'nun dün yayımladığı “İstanbul’da Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde Durum Raporu”na göre evde tedavi gören ve Covid-19 hastaları, kendilerine “iğne yapmak” zorunda kalıyor. Hastalar, durumlarının ağırlaşması halinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine 184 SABİM ve ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşamıyor.

Bulaşı artıran koşullar düzeltilmeden ne filyasyon ekiplerinin ne aile sağlığı merkezleri (ASM) ekiplerinin ne hastane ekiplerinin ne de yoğun bakım ekiplerinin çabalarının salgını söndürmeye yeteceği vurgulanan raporda dikkat çeken bilgilere yer verildi.

'ASM’ler pandemi yokmuş gibi çalıştırılıyor'

ASM’lerin pandemi yokmuş gibi çalıştırıldığı vurgulanan raporda, “İstanbul’da görev yapan aile hekimleri her gün kendilerine kayıtlı ortalama 80-90 kadar Covid-19 PCR pozitif vaka ve temaslı hastalarını izleyip, sorularını yanıtlamaya, sorunlarına çare bulmaya çalışmakta, ancak çoğu kez çare bulamamanın üzüntüsünü yaşamaktadır” denildi.

Filyasyon ekiplerinin çalışma koşullarına da değinilen raporda, “Filyasyon ekipleri, yoğun iş yükleri nedeniyle hastalara ulaşmakta gecikmekte, bu da temaslı takibi ve ilaca başlanmasında süre kaybına neden olmaktadır. Artan yoğunluk ve eksik uygulamalar nedeniyle filyasyon çalışmalarının hasta ve temaslı takibinde amacına yeterli düzeyde ulaşamadığını düşünmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

'Mide kanaması geçiren hasta bile hastanelere gitmekten korkuyor'

Evde tedavisi süren Covid-19 hastalarının, ASM’lere gidemedikleri için kendilerine kan sulandırıcı iğne yapmak zorunda kaldığı da aktarılan raporda, “Hastalar tedavide verilen ilaçları kullanmak istemiyor ya da hiç kullanmıyor. Mide kanaması geçiren hasta bile hastanelere gitmekten korkuyor” denildi.

Raporun devamında şöyle denildi:

Son aylarda salgının artışı ile mide kanaması, kalp krizi, nörolojik ve psikiyatrik şikayeti ve kontrol dışına çıkan şeker, tansiyon gibi birçok acil sağlık ihtiyacı olan hastaların tanı ve tedavileri için hastanelere gitmekten kaçındıklarını öğreniyoruz. Bazı hastaların hastane sisteminden günlerce randevu alamadıklarıda bir gerçek. Bu durumda olan hastaların yaşamlarının tehlikede olduğunu ya da kalıcı sağlık sorunu yaşadıklarını gözlemlemekteyiz.

Evde tedavi altındaki hastaların durumlarının ağırlaşması halinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine 184 SABİM ve ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşılamadığı, bu yüzden mağduriyetlerin yaşanıldığı bilinmektedir. Konu ile ilgili aile hekimlerinin yetki ve sorumluluğu olmadığından, devreye girseler bile sonuç alınamamaktadır. Semptomu olan hastaların hastanelere gitmek için 112 birimlerine ulaşamadıkları ya da uzun süre beklemek istemediklerinden yüksek paralar karşılığında özel hastane ambulanslarından hizmet aldıklarını da biliyoruz.

'Bebekler geri çevrilmekte, süresiz aşı ertelemesi yapılmakta'

Mevsimsel grip aşısının yeterli dozda temin edilmemesi ve dağıtılamadığı için sağlık çalışanları dâhil birçok risk grubunda olan hastalarımıza hala influenza aşısı yapamadığımızı, bu durumda hastalarımızın haklı serzenişini göğüslemek zorunda kaldığımızı, hastalarımızı koruyamamanın bilincinde olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bir yaş bebeklerimize yaptığımız su çiçeği aşısı da iki aydır dağıtılmadığı için, bu dönemde ASM’lerine aşı için getirilen bebeklerimiz geri çevrilmekte, süresiz aşı ertelemesi yapılmaktadır.

Covid-19 geçiren çalışanların işe dönüşlerinde PCR tekrarı ve işe başlama raporu istenmesi hastaları ve aile hekimlerini zor duruma düşürmektedir. Oysa bu konular Covid-19 rehberinde tanımlanmıştır. İşyeri sahibi ve hekimleri rehbere uymalılar. Çalışanların işyeri sahipleri tarafından dayatılan bu talepler karşısında mağduriyetleri giderilmelidir.

Öneriler ve acil talepler