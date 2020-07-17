Ev hapsinde olması gereken 'FETÖ' sanığı eski ÖSYM Başkanı havaalanında görüldü iddiası

15 Temmuz gecesi ölen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski arkadaşı, AKP'nin medya ve propaganda şefi Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok, "FETÖ" sanığı eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'i havaalanında gördüğünü iddia etti.

Olçok:” Bu mu yalan benim gördüğüm mü yalan? Ankara Esenboğa VİP salonunda eski yök başkanı Ali Demir’i gördüm. Yetmedi teyit ettim. Ne yazık ki fotoğraf alamadım” diye yazdı.

Bu mu yalan benim gördüğüm mü YALAN? Ankara Esenboğa VİP salonunda eski yök başkanı ALİ DEMİR’ i gördüm. Yetmedi teyit ettim. Ne yazık ki fotoğraf alamadım. Ben ne diyeyim ki size eyyyy #15Temmuz şehitleri. Dün sizi andık külliyede. @abdulhamitgul @RTErdogan pic.twitter.com/G2xG0L3zOS — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) July 16, 2020

AKP'ye muhalif tavrı nedeniyle son günlerde gündemde sıkça kendine yer bulan Nihal Olçok'un, eski eşinin ailesi ile arasının açık olduğu biliniyor. Erol Olçok’un ailesi kamuoyuna açıklamada bulunmuş "Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu’nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım’ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

Ev hapsi uygulaması

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "FETÖ" sanığı olarak yargılanırken mahkemede hakkında yapılan tutuklama talebi kabul edilmemiş, "ev hapsi" uygulamasına karar verilmişti. Ev hapsi uygulamasında sanığa elektronik kelepçe takılıyor. Böylece bulunduğu yer sürekli olarak tespit ediliyor. Söz konusu kişi evinden ayrıldığında ilgili birimlere bunun bilgisi otomatik olarak ulaşıyor.

Ev hapsini ihlal eden kişiler için hapis cezası öngörülüyor.