Euronews, Türkçe yayınını durdurmayacağını duyurdu

Euronews, Türkçe yayın yapan servisinin kapatılacağı yolunda çıkan haberleri yalanlandı.

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği ve Türk medya kuruluşlarında yer alan haberle ilgili Euronews yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Fransa merkezli uluslararası haber kuruluşu açıklamasında, "Euronews yönetimi ile temasa geçmeden ve doğruluğu teyit edilmeden bu tür bir haberin yayına konması büyük bir şaşkınlık yarattı" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, Fransa Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (SNJ) daha önceki açıklamasına dayandırdığı haberinde Euronews'in Türkçe ve İtalyanca dillerindeki yayınlarını kapatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 30 gazetecinin işlerine son verileceğini bildirmişti.

Euronews ise böyle bir planı olmadığı şeklinde yanıt vererek, AA’nın söz konusu haberinin kanalın hiçbir yetkilisinin resmi bildirimine dayandırılmadığını kaydetti.