Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 ölü

Etiyopya'da bir yolcu otobüsüne yapılan silahlı saldırıda en az 34 kişi yaşamını yitirdi.

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Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda en az 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ölü sayısının yükselebileceğini kaydetti.