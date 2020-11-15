Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucunda en az 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ölü sayısının yükselebileceğini kaydetti.
Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 ölü
Etiyopya'da bir yolcu otobüsüne yapılan silahlı saldırıda en az 34 kişi yaşamını yitirdi.
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Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucunda en az 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ölü sayısının yükselebileceğini kaydetti.