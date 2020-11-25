Etiyopya hükümetinin 10 binden fazla Tigray gücünü yok ettiği iddia edildi

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde faaliyet gösteren hükümet yanlısı haber ajansı AMMA, hükümet güçlerinin 10 binden fazla Tigray kuvvetleri mensubunu yok ettiğini ileri sürdü. Ajans, hükümet güçlerinin Danşa ve Adva kentlerindeki çatışmların ardından 15 binden fazla silah ele geçirdiğini iddia etti.

Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi (TPLF), konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. TPLF de, hükümet güçlerinin çok sayıda kayıp verdiğine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Tigray bölgelerinde telefon ve internet hattının büyük bir bölümünün kesilmesi ve bölgeye erişimin kısıtlı olmasından dolayı iddiaların doğrulanamadığı kaydedildi.

Afrika Birliği temsilci gönderdi

Öte yandan, ülkede çatışmalara son verilmesi ve diyaloğun sağlanması amacıyla amacıyla ülkeye Afrika Birliği'nden 3 temsilci gönderildiği kaydedildi. Temsilcilerin, eski Mozambik Devlet Başkanı Joaquim Chissano, eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski GÜney Afrika Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe olduğu aktarıldı.