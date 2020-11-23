Etiyopya Başbakanı'ndan Tigray güçlerine teslim olmaları için 72 saat süre

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray güçlerine teslim olmaları için 72 saat süre verirken, hükümet güçlerinin başkent Mekelle doğru ilerlediği kaydedildi.

Ahmed, Tigay liderlerine, "geri dönüşü olmayan bir noktada olduklarını" söyledi.

Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi'yse (TPLF), savaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ülkede yaşanan çatışma sonucunda yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yurdun edildiği kaydedildi. Etiyopya ordusu, başkent Mekelle'de yaşayanlara, ordunun kenti "kuşatacağı" ve top atışına tutacağına dair uyarıda bulunmuştu.

Etiyopya'da neler oluyor?

Etiyopya'da gerçekleşen çatışmalar, ülkenin kuzeyindeki bölgesel siyasi parti TPLF ile Etiyopya hükümeti arasında uzun dönemdir görülen anlaşmazlığa dayanıyor.

Ahmed'in Haziran ayında genel seçimleri koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal etmesi gerilimi tırmandırmıştı. TPLF, merkezi hükümetin meşru olmadığını ve Ahmed'in artık yönetemeyeceğini savunuyor.

Ahmed, 4 Kasım tarihinde, TPLF'nin ordunun Mekelle'deki kuzey komuta merkezine saldırdığı gerekçesiyle örgüte yönelik operasyon başlatıldığını açıklamıştı. TPLF, iddiaları reddetmişti.