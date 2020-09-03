Et skandalının ardından Tatvan Kızılay Şube Başkanı istifa etti

Kızılay'ın yardıma muhtaç kişilere dağıtılması için hazırladığı konserve etlerin AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi olan Tatvan Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar'ın ortak olduğu otelin mutfağında görüntülenmesinin ardından Kızılay inceleme başlattığını açıklamıştı.

Taşar kardeşler Bitlis News yazarı Sinan Aygül’ün ortaya çıkardığı iddiayı “iftira” ve “komplo” diye nitelerken Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar bugün bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Battal Taşar istifa açıklamasında sözkonusu görüntülerin “hile ve kurgu ile” hazırlandığını savundu. Taşar “AK Parti'nin ilimizde kazanmış olduğu zaferlere şahsım üzerinden saldırılmasına ve karalanmasına meydan vermeyeceğim. Şahsımla herhangi bir hesabı olanların doğrudan hesaplaşması ve Kızılay'ın son gelişmeler üzerine başlattığı gelişmeyi rahatlatmak için Kızılay Tatvan Temsilciliği görevinden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar'ın istifa açıklaması

Gazeteci Aygül: Özür dilemek yerine hedef gösteriyor

Skandalı ortaya çıkaran Bitlis News yazarı Sinan Aygül ise soL’a yaptığı açıklamada “Otelin büyük ortağı millletvekili Cemal Taşar. İstifa etmesi gerekenlerden birisi de odur” dedi.

Kızılay’ın gönderdiği denetim ekibinin incelemelerini devam ettirdiğini belirten Aygül “İncelemenin ortasına istifa etmek akıllarda ister istemez farklı sonuçlar uyandırıyor, kanaatimce siyasi güçlerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalıştılar” dedi.

Aygül “Ancak başka şeylerin de ortaya çıkmasından korktukları için ya da siyaseten olayı örtbas etmeye güçleri yetmediği için istifa ettiklerini düşünüyorum. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır, güçlü gerekçelerinin olması gerekiyor. Bu güçlü gerekçeler çoğu zaman vicdan azabı, kamuoyundan, halktan utanma şeklinde olur. Böyle bir durumda da istifa edileceği zaman halktan özür dilenmesi gerekir zira halkın malına tenezzül edilmiştir. Açıklama metninde böyle bir şey görmüyoruz. Bunun yerine hedef gösteren, hakaret içeren ve olayı manipüle etmeye dönük cümleler var ne yazık ki. Olayın esas sorumlusu milletvekildir istifa etmesi gerekir” dedi.

"Başka şeylerin ortaya çıkmasından korktukları için" ifadesiyle neyi kast ettiğini sorduğumuz Aygül “Farklı yolsuzluk iddiaları var haklarında. Bunların da ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler” diye yanıt verdi.