Estergon Kalesi'ndeki restoranda yangın çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi’nde bulunan bir restoranda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, iş yerindeki keçe, halı, kilim gibi eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü.

2 saatlik müdahale ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kalede de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı kalenin bulunduğu caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemede bulundu.