ESP'ye yönelik operasyonda 20 kişiye tutuklama talebi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 27 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ESP Eş Genel Başkanı Avukat Özlem Gümüştaş'ın da bulunduğu 47 kişi TEM şubesinden sabah saatlerinde ters kelepçeyle İzmir Adliyesi’ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında ESP Eş Genel Başkanı Avukat Özlem Gümüştaş, ESP İstanbul İl Eşbaşkanı Ezgi Bahçeci, SKM MYK üyesi Satiye Ok, Limter-İş Sendikası Genel Başkanvekili Levent Akhan ve sendikanın Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır, HDP PM üyesi Sıtkı Güngör ve ETHA muhabiri Pınar Gayıp da bulunuyor.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Kamil Ağaoğlu ve Yenikapı Tiyatrosu'ndan 5 tiyatrocunun da aralarında bulunduğu 27 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ETHA'nın haberine göre tutuklamaya sevk edilenlerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri başladı. Hakimlik işlemlerinin ardından Gülşah Padak hakkında tutuklama, Nihat Ünal ve Begüm Ateş hakkında ise serbest bırakılması yönünde karar verildi.