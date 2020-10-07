ESP'ye operasyon: ESP Eş Genel Başkanı'nın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltında

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
ETHA'da yer alan habere göre, yapılan ev baskınlarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP üyeleri Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Emrah Topaloğlu, Zeynep Gerçek, İbrahim Gerçek, Birkan Polat, Muhammed Bedran Çoğaltay, Gamze Toprak, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, SGDF üyeleri Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan, Nazlı Yöyler, Şükran Yaren Tuncer, Neslihan Duran, ETHA muhabiri Pınar Gayıp, HDP PM üyesi Helin Yılmaz gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.