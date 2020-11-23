Espresso Lab, Moc ve Caribou emekçilerinden çağrı

Ekim ayında iş yeri komitesi kurduklarını bildiren ve bir talepler listesi yayımlayan Espresso Lab Beyoğlu İş yeri Komitesi, salgın koşullarında yetersiz personelle, sürekli baskı altında, uzun saatler çalışmanın insani olmadığını, buna karşı mücadelenin muhakkak yan yana gelinerek verilmesi gerektiğini vurgulamış ve sektörden tüm emekçilere bir çağrı yapmıştı.

Espresso Lab işçileri, Moc ve Caribou gibi kahve zincirlerinden emekçilerle bir araya gelerek dayanışmayı büyütme kararı aldıklarını duyurdukları bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

Kahve zincirlerinde çalışan işçiler olarak dayanışmayı büyütmeye kararlıyız. Bizler aylardır iş yükünün ve baskının arttığı, iş güvencesizliğinin tavan yaptığı, ücretlerin yerlerde gezindiği koşullarda geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Aylardır sigorta primlerimiz yatırılmadı, zaten düşük olan maaşlarımızın bir kısmı elden verildi, ücretsiz izinde olan arkadaşlarımız cirolar bahane edilerek işe geri çağrılmadı.

Ekim ayında Espresso Lab çalışanlarının kurmuş olduğu iş yeri komitesinin yayımladığı talepler aslında hepimizin talepleriydi. Salgın öncesinde yaşadığımız sorunlar, aynı sektörde bile olsak, iş yerleri özelindeymiş gibi görünebiliyordu. Fakat bugün yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı aynıdır. Bugün hepimiz beş kişinin yaptığı işi iki kişi yapıyoruz, kameralarla izlendiğimiz için iki dakika soluklanmaya bile fırsat verilmiyor. Salgın koşullarında canı pahasına çalıştırılan bizler tuvaletlere kadar tüm iş yerinin temizliğinden ve hijyeninden bile sorumlu tutulduk, tutuluyoruz.

Üç kuruş ücretsiz izin parasıyla geçinmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş olan bizler “normalleşme” ile birlikte döndüğümüz iş yerlerimizde daha düne kadar zaten ücretsiz izne gönderilme baskısıyla, korkusuyla çalıştırılıyorduk. Geçtiğimiz günlerde bakanlığın açıkladığı yeni kısıtlamalarla birlikte iş yerlerimizin yalnızca paket servis hizmeti sağlayabileceğini öğrendik ve birçoğumuz ücretsiz izne gönderildik.

Zaten güç bela geçiniyorken salgın yönetimindeki beceriksizlik bize fatura edilmeye çalışılıyor. Faturalarımızı, kredi borçlarımızı, ev kiramızı nasıl ödeyeceğimiz ne patronların ne de siyasi temsilcilerinin umurunda.

Ücretsiz izin zorbalığı son bulmalıdır. Ücretsiz izin pandemi koşullarında insanlık suçudur. Bizi açlığa mahkûm edemezsiniz.

Tüm emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Yalnız değilsiniz. Gelin örgütlenelim. Gelin dayanışmayı büyütelim!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Tel: 0541 940 0514

E-posta: [email protected]

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