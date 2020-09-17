Esper: Çin ve Rusya, ABD’nin en büyük stratejik rakipleri

ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan konuşma metnine göre, Esper, “Bugün büyük güçlerin rekabet çağındayız. Savunma Bakanlığı, Çin ve daha sonra Rusya’yı en büyük stratejik rakiplerimiz olarak değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Esper, iki ülkenin de silahlı kuvvetlerini modernize ettiğini, uzay ve siber uzaydaki imkânlarını artırdığını belirtti.

Esper, “ABD ve partnerleri temel prensiplerini ve yaşam biçimlerini korumaya devam etmeli. Bunu yapmak için tam bir kararlılık içindeyiz” dedi.



