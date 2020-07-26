ESP Genel Başkanı Gümüştaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri üyeleri gözaltına alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) Sözcüsü Deniz Aktaş ile SKM MYK üyeleri Balıkesir'de gözaltına alındı.

ESP MYK ve Sosyalist Kadın Meclisleri MYK tarafından yapılan açıklamada "AKP-MHP faşizminin yeni bir gözaltı saldırısıyla daha karşı karşıyayız. Partimiz Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, SKM Sözcümüz Deniz Aktaş ile ESP-SKM MYK üyelerimiz Çiçek Otlu, Satiye Ok, Ebru Yiğit, Züleyha Mangan, Ezgi Bahçeci, Tanya Kara SKM MYK toplantısı için bulundukları HDP Edremit İlçe Eşbaşkanı Sevgi Özdem’in Balıkesir-Altınoluk’taki evinde gözaltına alındı" denildi.

Açıklamada "Yoldaşlarımızın çalışmaları kapsamında bulundukları evden hukuksuzca gece yarısı faşist devlet operasyonuyla gözaltına alınması, yoldaşlarımızın yürüttükleri kadın özgürlük mücadelesini engellemeye dönüktür. Partimiz ve kadın meclisi çalışmalarımızın bu şekilde engellenmesi asla kabul edilemez. Kadınları katledenler, katilleri aklayan ve koruyanlar, kadınların özgürlük düşünü ve eşitlik yürüyüşünü engelleyemeyecek. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Kadın özgürlük mücadelemiz durdurulamaz" denildi.