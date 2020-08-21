Esnafla Akşener arasında 'sosyalizm' sohbeti: Kahrolsun kapitalizm

İYİP lideri Meral Akşener esnaf gezileri kapsamında Aksaray Ortaköy’de bir marketi ziyaret etti. 98-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen bir kişi “Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm” dedi.

Akşener ile ülkücü esnaf arasındaki sohbetin ayrıntıları:

Esnaf: "1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları’nda ikinci başkanlık yaptım. Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, Ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm. "

Meral Akşener: "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; Bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti herkese anlatacağım. "