Esnafın durumu ve kapanan dükkanlar soL Bakış'ta

soL Bakış bu akşamki programında esnafın durumunu ve kapanan dükkanları mercek altına alıyor.

Haber Merkezi

Pandemi döneminde işleri büyük oranda azalan, sigorta prim borçlarını ödeyemeyen birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

soL Bakış bu programda esnafın durumunu ve kapanan dükkanları mercek altına alıyor:

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