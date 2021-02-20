Esnafa kira ve gelir kaybı ödemeleri başladı: Bu ödeme ne anlama geliyor?

Salgın günlerinde iflas eden esnaf sayısı hızla artarken, AKP'den "şaka gibi" eleştirilerine konu olan bir destek paketi açıklaması gelmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu sabah ilgili destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ödemeler ne anlama geliyor?

Salgın günlerinde binlerce esnaf kısıtlamalar dolayısıyla kepenk kapatırken, buralarda çalışan binlerce emekçi de işsiz kalmıştı.

Bu süreçte esnaflar tarafından bazı illerde "batıyoruz" denilerek eylemler yapılırken, AKP'ye tepkiler artmıştı.

Bu tepkiler sonrası büyükşehirlerde 3 aylığına 750 lira, diğer kentlerde ise 500 liralık kira desteği kararı alınmış, yanı sıra bin liralık da gelir kaybı desteği verileceği duyurulmuştu.

Esnaflar söz konusu kararın kendileriyle alay etmek anlamına geldiğini vurgulayarak duruma tepki göstermişti.

soL Bakış, esnaflarla bu süreçte neler yaşadıklarını sormuş, esnaftan bu süreçte açlıkla baş başa bırakıldıkları yanıtı almıştı.

İşte esnafın durumu: