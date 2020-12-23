Esnafa kira desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe ve kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu.



Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.



Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.



İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.



Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.