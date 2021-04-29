Esnafa destek önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİP Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından "Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur tarafından "Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafımıza destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildilmiştir. pic.twitter.com/bo0qjkD9te — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) April 28, 2021