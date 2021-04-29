Esnafa destek önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi talebiyle Meclis'e verilen önerge reddedildi.

Haber Merkezi

İYİP Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından "Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

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