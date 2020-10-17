Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Eskişehir-Seyitgazi karayolu 20’nci kilometresinde 03.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkan Sayit Sümbülkent idaresindeki otobüs sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada yan yatan yolcu otobüsündeki sürücü Sümbülkent’in yanı sıra muavin Enes Aydoğmuş ile yedek şoför İlyas Eren yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.