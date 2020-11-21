Eskişehir'de kadın cinayeti

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Emrah T., 32 yaşındaki ablası Hasret Yüksekkavas'ı bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, daha sonra da kendini bıçaklayan Emrah T. yaralı halde evden çıktı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Yüksekkavas ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yüksekkavas, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.