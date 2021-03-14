Eskişehir'de EMEP, Halkevleri, Sol Parti ve TKP'den ortak eylem: Sermayeye değil sağlığa bütçe

Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir'de düzenledikleri ortak basın açıklamasında AKP'nin pandemi politikasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaşananların, "salgının patronların çıkarları ve AKP iktidarı lehine sonuna kadar istismar edilmesi" olduğu söylenirken "Salgın rakamlarında, aşı uygulamasının başlanacağı tarihte, ücretsiz maske dağıtımında halka yalan söylediler ve söylemeye devam ediyorlar" denildi.

Hamamyolu Caddesin'de bir araya gelen 4 örgüt, düzenledikleri ortak açıklamada aşılama programında keyfi uygulamaların varlığına dikkat çekerken, ikinci doz aşının uyulanma oranının sadece yüzde ikilerde kaldığını hatırlattı. Aşı alımlarında dönen “hesaplar“ın aşı üzerinden para kazanma şüphelerini de arttırdığının söylendiği açılamada "Zenginlerin yada AKP’lilerin aşıya ulaşma oranı tartışılırken mevcut aşılar tükenmiş ve bir daha ne zaman geleceği belli değil" denildi.

Geçen bir yılım emekçiler açısından sadece sağlık tehdidinin değil işşizlik ve yoksulluk tehdidinin de fazlasıyla hissedildiği bir yıl olduğunun söylendiği açıklamada "Salgın sırasında emekçiler giderek yoksullaşırken dünyadaki milyarderler servetlerini 3,9 trilyon dolar arttırdı. Geçinemediğini söyleyerek yaşamına son veren yurttaşların sayısı ciddi bir artış gösterirken, açlığın belki de Cumhuriyet tarihinde uzun yıllar sonra ilk kez gerçek bir tehdit haline geldiği bir döneme girildi" denildi.

Salgın koşullarında halkın başka sağlık sorunları nedeni ile sağlık hizmetlerinden yararlanma oranında ciddi gerileme yaşanırken, özellikle emekçilerin çocukları için eğitim hakkının fiilen ortadan kaldırıldığının belirtildiği açıklamada çalışma koşullarının ağırlaştırılması, çalışma sürelerinin işçiler aleyhine esnetilmesi, çok sayıda hakkın gaspı ve yine işçiler aleyhine kimi yasal düzenlemeler de geçtiğimiz bir yıl içinde normalleştirildiği söylendi.

İdeolojik saiklerle halkın sosyal yaşamında da ciddi kısıtlamalara gidildiğinin söylendiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuya açık alanların kullanımı, insanlar arasındaki iletişim, birlikte eğlenme, vakit geçirme olanakları ve kültür sanat faaliyetleri kimi tedbirler gündeme getirilerek adeta sıfırlandı. Bu alanlarda çalışan emekçiler ise işşiz kaldı ve yapılacağı söylenen ekonomik desteklerin göstermelik olduğu ortaya çıktı.

AKP iktidarı ve sermaye sınıfı salgın kısıtlamalarını fiili bir sıkıyönetim halini işler kılmanın bahanesi olarak kullandı. Emekçi halkın zaten sınırlı olan siyasete katılım kanallarını ise tamamen kapattı. Toplumsal güçlerin muhalefet etmesini ve işçilerin hak arama eylemlerini ya tümden yasakladı ya da bu eylemlere müdahale etti. Ülkenin aydınlanmacı, yurtsever, eşitlikçi güçlerinin sözlerini söylemesini, sokağa çıkmasını fiilen imkânsızlaştırdı. Yapılmak istenen eylemler karşısında salgın kısıtlamalarını bahane ederek orantısız bir kuvvet kullanımına gitti."

Pandemi döneminde toplumsal hayatı alabildiğine sınırlayan AKP iktidarının "patronların çarkı dönmeye devam etsin diye çalışma hayatına dönük kısıtlamalar söz konusu olduğunda alabildiğine esnek davrandığını" belirten açıklamada yakınları ile bile görüşemeyen emekçilerin her gün toplu taşıma ile işe gidip gelmeye, kalabalık işyerlerinde çalışmaya devam ettiği söylendi. 4 örgütün ortak açıklamasında "Hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahi patronlar lehine delik deşik edildi, ortaya akıl almaz bir tablo çıktı" denildi.

Okullar dahi kapalı iken tarikât ve cemaat yapılarının buluşmalarına izin verildiği hatırlatılırken salgında yakınlarını kaybeden binlerce aile sevdiklerini kısıtlı koşullarda toprağa verirken AKP iktidarının ve cemaatlerin cenaze törenlerini kitlesel gövde gösterileri haline getirmekte hiçbir sakınca görmediği söylendi.

"Siyaset alanında da tam bir fırsatçılık içinde bulunan AKP"nin "kendi siyasi faaliyetlerinde hemen hemen hiçbir salgın kısıtlamasına uymadı"ğı vurgulanırken "Kendi tabirleri ile 'lebaleb' kalabalık AKP toplantıları gerçekleştirmekten geri durmadı. Açılış ve benzeri gerekçelerle ülkenin dört bir yanında hiçbir tedbir olmaksızın halkı meydanlara toplamakta bir sakınca görmedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

Gelinen nokta bu açıklamanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bizler, işçi sınıfına siyaset alanının tamamen kapatılması girişimlerine, halkın direnme hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Milyonlarca çocuk ve genç eğitimden koparılmış, keyfi yasaklamalar artmış, AKP kendisi açısından daha uygun bir insan dokusu yaratmak için büyük fırsatlar elde etmiştir. Tüm bunlar olurken düzen muhalefeti de ne iktidarın karşısında durmayı göze alabilmiş ne de halkın çıkarlarını gözetmiştir.

Bu koşullarda aşı uygulamalarıyla yeni bir evreye giren ancak henüz sonlanmaktan uzak salgına ilişkin politikalarında toplumsal yaşam ve mücadelenin yoğunluğunun artırılması temel hedeflerden biri olacaktır.

Bu bağlamda aşağıdaki eylem planının uygulanması için çağrıda bulunmaktayız: