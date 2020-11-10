Eskişehir’de açık alanlarda sigara içme yasağı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kentte koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu kararlar alındı:

* Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı.

* İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

Salgınla mücadele kapsamında Bursa, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve Muş’ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmıştı.