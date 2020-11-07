Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Eskişehir Valiliği, kentteki koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi" denildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine ilişkin 3. maddesinin iptaline karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi: