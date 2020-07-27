Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde yaşayan 2 kişi koronavirüs belirtisi sebebiyle hastaneye gitti. Yapılan testler sonucu iki kişinin de testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayan 400 kişiye koronavirüsü testi uyguladı.
Test sonucunda 4 kişinin daha virüs taşıdığı anlaşılırken Eskişehir Valiliği Pandemi Kurulu hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı aldı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina kararı alınması üzerine mahalle giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı.
Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş son günlerde bir cenaze ve 2 düğün yapıldığını belirtti.