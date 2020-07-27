Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'de son günlerde bir cenaze töreni ve 2 düğün düzenlendiği belirtilen Kızılcaören Mahallesi'nde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 400 kişiye test uygulandı. Test sonrasında 4 kişinin daha pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alındı.

