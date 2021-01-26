Eskişehir ve Sakarya'da patlama sesleri

Eskişehir'de saat 16.30 sıralarında şiddetli bir patlama sesi yankılandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde de aynı sıralarda patlama sesi duyuldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, patlama sesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirme notundaysa şöyle denildi:

Jandarma Hava Grup Komutanlığı ile görüşüldü, yüksek sürat duvarı dayanıklılığının ölçülmesi nedeniyle ve ses sınırının geçildiği, ayrıca hava yoğunluğu (bulutlu) nedeniyle alçak irtifada uçuş yapılması nedeniyle patlamanın gerçekleştiği, uçuş saatleri de kontrol edildiğinde saatleri patlamanın geldiği saat ile uyuştuğu bilgisi verildi.