Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar’a verilen ceza belli oldu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.
Haber Merkezi