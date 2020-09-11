Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar’a verilen ceza belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

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Kim bu Volkan Bayar?