Eski sevgilisinin tehditlerine maruz kalan Yasemin Taşdelen arabada yaşıyor

İstanbul Sultanbeyli'de eski sevgilisi S.D.'den şiddet gördüğünü söyleyen Yasemin Taşdelen şikayetçi oldu. Mahkeme saldırgan S.D. hakkında 4 ay süre ile Taşdelen'in işyeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, S.D. tehditlerini sürdürdü. Korkudan evine gidemediğini anlatan Taşdelen, 15 gündür otomobilinde yaşamını sürdürüyor.

'Evime gidemiyorum'

Kocaeli'ye gelen Taşdelen eski sevgilisinin kendisinden zorla çek aldığını belirterek "Sadece bunlarla kalmadı, örgüt tehdidi ile ormana götürerek, kafama silah dayayarak, iş yerinde dayak atarak, çeşitli sebepler göstererek benden bir sürü paralar aldı. Bu nedenle ticaretim zora girdi, ödemelerimi yapamadım. Gittiğim yerlerden sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kişi beni hâlâ tehdit ediyor, bu nedenle evime gidemiyorum" dedi.

'Araçta yaşıyorum'

Sürekli tehditler aldığını eski sevgilisinin kendisini darp etmesinden ya da öldürmesinden korktuğunu belirten 45 yaşındaki Taşdelen, şöyle konuştu:

"Araçta yaşıyorum. Oto parklardayım, arabayı uygun bir yere çekiyorum, geç saate kadar dolaşıyorum, hayatım bu şekilde geçiyor, kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Üzerimde hiçbir şekilde param kalmadı, hâlâ tehdit ediliyorum, can güvenliğim yok. Türkiye’de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum, şikayet dilekçelerim var, ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum."