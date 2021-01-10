Eski Saray Başdanışmanı'nın şirketinden gladyo eğitimi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (SADAT), resmi sitesinden “suikast tekniği” ve “gayri nizami harp” hizmetleri verdiğini duyurdu.

Cumhuriyet'ten Işık Karasu'nun haberine göre, şirketin resmi sitesinde, askeri eğitim hizmetleri verildiği bilgisi yer alıyor. Örneğin; kara harekâtı eğitim programında, yetişmiş eğitimciler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ile arazi ortamında pusu, istihbarat, baskın ve sabotaj, uçak-helikopter yönlendirme eğitimleri veriliyor. Kurs sonunda elde edilecek kabiliyetler arasında “ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme” yetisi de bulunuyor.

Keskin nişancılık eğitim paketini alanların, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 60 başarı sağlaması öngörülüyor.

Koruma eğitim paketindeki kursiyerlerden de tabanca ve tüfek atışlarında yüzde 60 başarı sağlanıyor ve kurs sonucunda, temel koruma teknikleri ve “suikast teknikleri” konusunda “imkân ve kabiliyetler” pekiştiriliyor. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir “koruma uzmanlığı” sertifikası veriliyor.

Gladyo paket programı

“Bomba imali”nin de öğretildiği belirtilen tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda, ayrıca Gladyo’nun kullandığı teknik olan “gayri nizami harp” eğitimi paketi de bulunuyor. Gayri nizami harp kursunun eğitim içeriği, SADAT’ın programında özetle şöyle yer alıyor: “İstihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayri nizami harp liderliği.”

Gayri nizami harp kursunu kazananlar programa göre şu yetenekleri kazanıyorlar: “Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri.”

Tanrıverdi, şirketin kurulduğu dönemde, SADAT’ı, AKP hükümetinde yer alan yetkililerin isteği üzerine kurduklarını açıklamıştı.