Eski Sağlık Bakanı, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Doğru Parti Genel Başkanı olan eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya gelirken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karakola götürülen Serdaroğlu “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle savcılıkta ifade veriyor.

ANKA'nın haberine göre, eski Sağlık ve Devlet Bakanı Serdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda VIP çıkışında polis tarafından gözaltına alındığı sırada üstü aranmak istendi. Polisin üzerini aramasına izin vermeyen Serdaroğlu, "Ben terörist değilim" diyerek itiraz etti.

Çeşme 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiası ile hakkında soruşturma başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serdaroğlu daha sonra karakola götürüldü. Karakoldan Çubuk Cumhuriyet Savcılığına götürülen Serdaroğlu savcılıkta ifade veriyor.