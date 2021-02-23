Eski rektörü telefonla 'uyaran' Soylu'ya 1460 imzalı tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolardan üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i sorumlu tutarak arayıp "uyardığını" söylemişti.

Birkaç gün önce bir tv programında konuşan Soylu “Kendisini aradım böyle işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum' dedi. Hayır bu işlerle uğraştığınızı biliyorum...” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun açıklamalarına tepki geldi. Soylu'nun açıklamalarına akademisyen, sanatçı ve siyasetçilerden oluşan 1460 imzalı bir tepki geldi.

İmzalarla birlikte yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özerkliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü çok kıymetli Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz."