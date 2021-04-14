Eski Pentagon şefinden Karadeniz'e daha fazla asker yığma çağrısı

ABD'nin eski savunma bakanı Mark Esper, ülkesinin Rusya'ya karşı Karadeniz kıyılarında daha fazla asker konuşlandırması gerektiğini söyledi.

Arizona Eyalet Üniversitesi McCain Enstitüsü'nde ders veren Esper, Rusya'ya karşı ABD ve müttefiklerinin Bulgaristan, Romanya ve Polonya'ya daha fazla asker yığması çağrısı yaptı.

"Rusya'ya karşı duruşumuzu devam ettirmemiz gerekir" diyen Esper, Washington'un Avrupalı ve NATO müttefikleriyle Polonya'ya daha fazla asker konuşlandırması gerektiğini ileri sürdü. Reuters'a verdiği söyleşide Esper askerlerin "Baltıklar'a, Romanya ve Bulgaristan gibi yerlere kalıcı değilse de dönüşümlü olarak konuşlandırılmasını" savundu.

ABD Karadeniz'de Ukrayna üzerinden Rusya ile gerilimi tırmandırırken dün ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı arasında bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin'e "Kırım'da ve Ukrayna sınırlarında Rus ordusunun askeri yığınağından endişelerini dile getirdiği" belirtilmişti. Görüşmede Biden'ın Putin'e önümüzdeki aylarda üçüncü bir ülkede bir zirve yapma önerisi yaptığı da kaydedilmişti.

Esper Trump yönetiminde savunma bakanlığı sırasında Almanya'dan çekilecek ABD askerlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasını savunmuştu. Trump Almanya'nın NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ülkedeki 36 bin olan ABD askeri sayısını üçte bir oranında düşürme planını duyurmuştu.

Biden yönetimi dün ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.