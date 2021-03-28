Eski patrona cinsel taciz davası

Ankara'da, kuruyemiş mağaza zinciri bulunan E.Ö. hakkında, eski çalışanı D.K.'ye sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını gönderdiği iddiasıyla "cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakim karşısına çıkan E.Ö., fotoğrafın kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Tanık dolarak dinlenen boşanma aşamasındaki eşi ise fotoğrafın kocasına ait olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, mağaza zincirinin Mamak şubesinde çalışan D.K., Mayıs 2019'da işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay sonra D.K.'ye sosyal medya hesabı üzerinden farklı bir hesaptan bir erkeğe ait yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderildi. D.K., bir süre sonra kendisiyle konuşmak isteyen eski patronunun eşiyle buluştu. Kadın, eşinin kendisini aldattığını, bu yüzden boşanma davası açtığını söylerken, sohbet sırasında eşinin farklı adla açtığı sosyal medya hesabından kendisine mesajlar gönderdiğini söyleyerek hesabı gösterdi. D.K., söz konusu sosyal medya hesabının, kendisine cinsel içerikli fotoğraf gönderilen hesap olduğunu fark etti ve fotoğrafı kadına gösterdi. Kadın, söz konusu fotoğrafın eşine ait olduğunu söyledi.

Bunun üzerine D.K., eski patronu hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası E.Ö., hakkında "cinsel taciz" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara, 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada şikayetçi D.K., sanık E.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu. E.Ö.'nün eşi E.Ö. de duruşmada tanık olarak dinlendi.

Sanık E.Ö. savunmasında, eşinin boşanma davasına delil sunmak amacıyla eski çalışanı ile kendisine komplo kurduğunu iddia etti ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, çiftin boşanma davasıyla ilgili dosyanın ilgili mahkemeden istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.