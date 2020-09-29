Eski OPCW üyesi: Suriye'deki kimyasal saldırı raporu gerçeği yansıtmıyor olabilir

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) eski baş soruşturmacısı Ian Henderson, Suriye'nin Duma kentinde 2018'de gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin son raporun gerçekleri yansıtmıyor olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir toplantısında konuşan Henderson, Suriye'deki kimyasal saldırı dosyasının kapalı kapılar ardında değil, açık olarak tartışılması gerektiğini vurguladı.

Henderson, "Kendi adıma konuşuyorum, ancak Duma'daki saldırıya yönelik soruşturmanın yürütülmesine ve son raporun oluşturulmasına ilişkin benimle benzer endişelere sahip başka müfettişlerin de olduğunu biliyorum. Duma'ya ilişkin son raporun gerçekleri yansıtmadığına ilişkin bugün yeterinden çok fazla veri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Duma'daki kimyasal silah iddialarına ilişkin açılan soruşturmanın meşru olduğunu söyleyen Henderson, "Bu soruşturmanın bilimsel bütünlük çerçeveseinde yürütülmesi gerekiyor, şu ana kadar bu yapılmış değil. Birisinin buna ilişkin bir adım atabileceğine dair ümidimizi koruyoruz" diye konuştu.

OPCW'nin son raporunda, Nisan 2018'de Duma'da gerçekleştiği iddia edilen saldırı sırasında büyük bir ihtimalle klorin kullanıldığı öne sürülüyordu. Bu raporun sonucunda ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'ye dönük füze saldırıları gerçekleştirmişti.

OPCW, söz konusu raporu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Beyaz Miğferler'in sunduğu veriler doğrultusunda hazırlamıştı.

Son rapor çalışmalarında yer alan Henderson, saldırıya ilişkin bulunan kanıtların düzmece olduğuna ve kentin o dönem Suriye tarafından değil, ÖSO tarafından kontrol edildiğine işaret etmesinin ardından OPCW yönetimi tarafından kovulmuştu.