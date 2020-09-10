Eski Moldovalı istihbarat şefine Türkiye cezası

Moldova istihbaratının eski başkanı Vasile Botnari, Gülen Cemaati'ne mensup olmakla suçlanan bir grup Türk öğretmeni Türkiye'ye iade etmesi nedeniyle hapis cezası aldı.

Balkan Insight'ta yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoianoglo, "Bugün mahkemeden karar özetinin yayınlanması için izin talep ettim. Botnari, bir ay önce hapis cezası aldı ve cezası tecil edildi" dedi.

Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (SIS) eski başkanı Botnari'ye ayrıca 125 bin avro para cezası verilirken, kendisinin Türkiye'ye gönderilen 7 profesör için ayarladığı charter uçak seferi için ek olarak 19 bin avro ödemek zorunda olduğu aktarıldı.

Horizont adlı özel yüksekokul zincirinde görev yapan 7 Türk profesör, 2 yıl önce Eylül ayında Moldovalı ve Türk gizli servislerinin ortak operasyonuyla yakalanmış ve Türkiye'ye gönderilmişti.

Botnari'nin mahkemede suçunu kabul ettiği ve verdiği emrin sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

Stoianoglo, Botnari'nin "dış odakların etkisi altına girdiğini ve siyasi emirleri uyguladığını düşündüğünü" söyledi.

Botnari, ülkede öğretmenlerin Türkiye gönderilmesi nedeniyle yargılanan tek isim oldu. Stoianoglia, "Olaya başka kişiler de dahil oldu, ancak onları soruşturma kapsamından çıkardık, çünkü onları olaydan sorumlu tutmanın doğru olmadığını düşündük" dedi.

Söz konusu profesörler, Türkiye'de 6 buçuk yıldan 12 yıla kadar hapis cezası almıştı.