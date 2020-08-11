Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF bizden borç istemedi, yalan!

İYİP Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın tekrarladığı 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözlerine yanıt vererek, 'Yalan, IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaparak, "IMF'ye olan borcumuz biz göreve geldiğimiz de 23,5 milyar dolardı ve biz bunu 2013 mayısında sıfırladık. Türkiye'nin şu an IMF borcu yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" dedi. Erdoğan'a yanıt veren İYİP Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Yalan, IMF bizden borç istemedi" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz şöyle yazdı:

"Şu IMF’ye $5 mia borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime yalan. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok."

İlgili Haber

Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası Doğu Akdeniz ve ekonomi açıklaması

İlgili Haber

Babacan’ın 10 maddede sermayeye mesajı: At değiştirin, enkazı emekçilere daha iyi yıkarım

İlgili Haber

Erdoğan’ın buzdolabı sayıları uçuşu değil çöküşü anlatıyor