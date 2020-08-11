Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF bizden borç istemedi, yalan!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaparak, "IMF'ye olan borcumuz biz göreve geldiğimiz de 23,5 milyar dolardı ve biz bunu 2013 mayısında sıfırladık. Türkiye'nin şu an IMF borcu yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" dedi. Erdoğan'a yanıt veren İYİP Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Yalan, IMF bizden borç istemedi" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz şöyle yazdı:

"Şu IMF’ye $5 mia borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime yalan. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok."