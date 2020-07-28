Eski Malezya Başbakanı, yolsuzluk soruşturmasında suçlu bulundu

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 42 milyon Malezya ringgitini (67 milyon lira) zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturmasında karar açıklandı.

Kararı okuyan hakim, Rezak'ın fona ait parayı zimmetine geçirdiğinin kanıtlandığını belirterek eski Başbakan’ın suçlu bulunduğunu açıkladı.

Karar gerekçesinde ise hakim Mohd Nazlan, Necip’in zimmetine geçirdiği parayı fona geri iade etmek için bir teşebbüste bulunmadığını ve avukatlarının da suçlamalara karşı geçerli bir delil sunamadığını belirtti.

Eski başbakanın yargılandığı davanın diğer hükümlerinin de açıklanması bekleniyor.

Eski Başbakan Necip Rezak’ın 2009’da kurduğu Malezya Kamu Kalkınma Fonu, 2015’te Necip’in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.