Eski 'işçi' lideri Walesa'dan ilan: 20 bin Zloti, pazarlığa açığım

Dayanışma Sendikası "lideriydi." Sosyalist sistemin zayıf halkası Polonya'da CIA eşgüdümüyle sevk edilmiş karşı devrimci güçlerin en kritik unsuru olan sendika, Gdansk tersanelerinden dünyaya yansıtılan pos bıyıklı işçi lideriyle herkesin "gönlünde taht kurdu."

Sendikanın adı bile yeterdi! Kafası karışmış marksistler, pusulası şaşmış solcular... Hep birlikte onu ve sendikasını kahramanlaştırdı.

Kilisenin gücünün kırılamadığı hatta tersine büyük ölçüde Sovyetler'in 2. Dünya Savaşı zaferinin prestiji ve Kızıl Ordu'nun ağırlığıyla ayakta tutulan sosyalist iktidarın karşı devrime büyük ödünler verdiği Polonya, Sovyet sosyalizmine ve sosyalist "Doğu Bloğu"na dönük çok boyutlu bir saldırının merkez üssü haline gelmişti.

Gdansk tersanelerinden yükselen işçi direnişiyle tam bir koordinasyon içinde yürütülen uluslararası operasyonların içyüzü bugün büyük ölçüde biliniyor.

Vatikan'a ilk kez Polonyalı bir papanın yerleşmesi, Papa II. Jean Paul'e dönük bir suikastin Türk kontrgerillasının psikopat artığı Ağca eliyle gerçekleştirilirken, Ağca'nın Bulgar istihbaratıyla bağlantılandırılması, "komünist Bulgarlar Polonyalı papayı öldürmek için bir deli bozkurtu tuttu" kampanyası için yapılan hazırlıklar...

Bunlar işin bizim de yakından bildiğimiz, bir bakıma parçası olduğumuz kısmını oluşturuyor.

Dayanışma Sendikası, bütün bu antikomünist kampanyanın en kritik halkası oldu. "Efsanevi lideri" Walesa, Polonya'da sosyalizmin yaldızlarının dökülmesi için canla başla çalışırken, sosyalist dünya başka bir noktadan, kimsenin beklemediği bir zaman ve biçimde çözüldü.

Walesa, Sovyetlerin çözülüş sürecinin önemli halkalarından birisi olan Doğu Almanya'nın ilhakından bir ay sonra yapılan seçimlerde Polonya'da Cumhurbaşkanı oldu.

1983 yılında Nobel Barış Ödülü ona verilmişti. Kimi solcuların onu bir işçi lideri olarak gördükleri zamanlar biraz daha ileri bir tarihte sona erdi. 1990-1991 Zonguldak işçi direnişleri sırasında Şemsi Denizer'i Walesa'ya benzetenler olmuş, hatta o yıllarda marksist çevrelerde görüş ve birikimiyle değer verilen bir Troçkist akademisyen kurulacak bir işçi partisi için lider prototipi olarak Walesa'yı göstermişti.

Polonya'nın hikayesiyle birlikte Dayanışma Sendikası ve Walesa da gerçek yüzüyle ortaya çıktı.

Kelepir Walesa!

Bugün Polonya'da bir kariyer ilan sitesi olan Flexi.pl'de Walesa adına yayınlanan bir ilan dünya basınında ilgi gördü.

Lech Walesa (eğer bir parodi değilse) bu ilanda kendisini "deneyimli bir lider, büyük bir konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990 - 1995 döneminde Polonya Cumhurbaşkanı, Dayanışma Sendikası'nın kurucularından ve ilk başkanı" olarak tanıtıyor.

Liderlik konulu toplantılar ve eğitimler yapmaya, şirketlerdeki motivasyon toplantılarına katılmaya hazır olduğunu söylüyor ve ailesini de dahil edeceği çalışmalarla ek tanıtım hizmetlerine katılabileceğini belirtiyor.

Fotoğraf imzalamaya da hazır!

"Walesa" bir başkanlık aylığı aldığını hatırlatıyor ama bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ihtiyacı duyduğu için "iş yapmak" istediğini söylüyor.

İş arıyor deniliyor ama aslında ilanın son cümlesi konuyu özetliyor: "Her türlü toplantılarınıza katılınır. Ücret 1-2 saatlik toplantı için 20 bin Polonya Zlotisinden başlar. Fiyat pazarlığa açıktır" şeklinde... Söylenen miktarın karşılığı 43 bin lira.