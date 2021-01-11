Eski Haber-Sen Genel Başkanı Özdemir tutuklandı

KESK'e bağlı Haber-Sen'in önceki Genel Başkanı Musa Özdemir ve beraberindeki 5 kişi tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haber-Sen önceki dönem Genel Başkanı Musa Özdemir, 65 yaşındaki Kasım Dayangaç, İbrahim Erbek, Akif Aras Sedat Topcu ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi bu gün hakim karşısına çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlanan yurttaşlar Mersin Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan yurttaşlar “örgüt üyeliği” gerekçesiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan Musa Özdemir, Kasım Dayangaç, İbrahim Erbek, Akif Aras ve ismi öğrenilemeyen iki kişi “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanırken, Sedat Topçu ise mükerrer yargılamadan dolayı ev hapsi cezasıyla bırakıldı.

Mersin Valiliği'nden dün yapılan açıklamada Özdemir hakkında "ele geçirilen örgütsel dokümanlarda milis/işbirlikçi olduğu değerlendirilen" ifadesi yer almıştı.

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan bugün yaptığı açıklamada, Musa Özdemir’in hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını, yargılandığı herhangi bir dava ve soruşturması bulunmadığını belirterek “Sendikamızın onurlu mücadelesini hukuksuz gözaltı ve sürgünlerle susturamayacaklar. Bu saldırılar karşısında emek, demokrasi ve sendikal mücadelemizi daha da yükselteceğiz" dedi.