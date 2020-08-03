Eski eşinin sevgilisini öldürdü

Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, 7 ay önce eşi Berivan Güven'in (26) kendisi işteyken ortadan kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından eşinin evden kaçtığını ve Özcan Güven ile birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Baran Güven, eşine boşanma davası açtı.

Güven, eşini ve sevgilisini takip edip Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.