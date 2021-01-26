Eski eşinin özel görüntülerini paylaşan kocaya 2,5 yıl hapis

Mersin'de eski eşi Nida Nur Yıldız'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini boşanma aşamasında arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda Burak Etiler hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açıldı.

DHA'nın haberine göre,Etiler’in tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Mersin Adliyesi 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Etiler’e 'Özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri ihlal' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemede daha önce yalan beyanda bulundukları belirlenen Etiler’in iş arkadaşları V.Ö., A.A. ve S.Ç. hakkında ise yalancı tanıklıktan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.